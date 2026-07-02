Thursday, July 2, 2026
Community News

2026 Coronado 4th of July parade line up

4 min.
Managing Editor
Managing Editor

On what’s arguably the most festive day on the island, Coronado’s Independence Day celebration is not to be missed. This year, in conjunction with America’s 250th, the two hour Coronado 4th of July parade will enthrall and entertain the young, old, and everyone in between. Beginning at 10 am, over 130 parade entrants will march, walk, and drive down Orange Avenue from 1st Street to Churchill Place. We’ll see you on Orange Ave.!

Coronado 4th of July schedule

2026 Parade Line Up

SPEARHEAD DIVISION
#ORGANIZATIONFROM
1CORONADO POLICE DEPTCORONADO
2MARINE CORPS RECRUIT DEPOT COLOR GUARDM.C.R.D.
3ESCONDIDO MOUNTED POSSEESCONDIDO
4POWAY RODEO QUEENSPOWAY
5GRAND MARSHAL – VADM DOUGLAS VERISSIMOSAN DIEGO
6TEMECULA CARRIAGE COMPANYTEMECULA
7CARLYNNE ALLBEELA MESA
8U.S. SENATOR – ADAM B. SCHIFFU.S. SENATOR
9STATE ASSEMBLYMEMBER – TASHA BOERNER39TH DISTRICT
10SAN DIEGO COUNTY TREASURER – LARRY COHENSAN DIEGO COUNTY
11SAN DIEGO COUNTY SHERIFF – KELLY A. MARTINEZSAN DIEGO
12ASSESSOR/RECORDER/COUNTY CLERK – JORDAN Z. MARKSSAN DIEGO COUNTY
13CORONADO MAYOR AND CITY COUNCILCORONADO
14CORONADO FIRE DEPTCORONADO
DIVISION 1
#ORGANIZATIONFROM
15BULLS ONLY RODEO QUEENSLAKESIDE
16CAMP ABLE AT CORONADOCORONADO
17HONOR FLIGHT SAN DIEGOSAN DIEGO
18MARINE CORPS LEAGUE, “BULLDOG” DETACHMENT 835SAN DIEGO
19MARINE CORPS LEAGUE “COL MITCHELL PAIGE” DET 1207SAN DIEGO
20CORONADO DETACHMENT OF THE MARINE CORPS LEAGUECORONADO
21SAN DIEGO YOUNG MARINES ORG.SAN DIEGO
22CHULA VISTA HS – SPARTAN LEGION & COLOR GUARDCHULA VISTA
23CORONADO ROTARY CLUBCORONADO
24CLASSIC THUNDERBIRDS OF SAN DIEGOSAN DIEGO COUNTY
25KYXY 96.5 (AUDACY)SAN DIEGO COUNTY
26SHARP CORONADO HOSPITAL & AUXILIARYCORONADO
27GENERAL HENRY D STYER VFW POST 2422CORONADO
28VFW AUXILIARY DISTRICT 1 OF SAN DIEGO COUNTYSAN DIEGO COUNTY
29VETERANS OF FOREIGN WARS DISTRICT ONECORONADO
30CORONADO UKULELE BANDCORONADO
31CORONADO PLAYHOUSECORONADO
32CORONADO FOOTBALL CLUBCORONADO
33CORONADO YOUTH SOCCER INC.CORONADO
DIVISION 2
#ORGANIZATIONFROM
34RAMONA RODEO QUEENSRAMONA
35SONS OF UNION VETERANS OF THE CIVIL WARSAN DIEGO COUNTY
36MISS SENIOR CALIFORNIASAN DIEGO
37GOODWILL INDUSTRIES OF SAN DIEGO COUNTYSAN DIEGO
38THE CAMERON HIGHLANDERS PIPE BANDSAN DIEGO
39USS MIDWAY MUSEUMSAN DIEGO
40VIETNAM UNIT MEMORIAL MONUMENT FUNDSAN DIEGO COUNTY
41VIETNAM VETERANS OF CORONADOCORONADO
42VIETNAM VETERANS OF AMERICA, SAN DIEGO CHAPTER 472SAN DIEGO COUNTY
43CORONADO ACADEMY OF DANCECORONADO
44SAN DIEGO MG CLUBSAN DIEGO
45CANINE COMPANIONSSAN DIEGO COUNTY
46CREATIVE DANCERS 78SAN DIEGO
47SAN DIEGO AIR & SPACE MUSEUMSAN DIEGO
48STATESIDE ISLANDER CREWSAN DIEGO
49CALIFORNIA TOM CRUISESAN DIEGO
50THE HOTEL DEL CORONADOCORONADO
51SOROPTIMIST INTERNATIONAL OF CORONADOCORONADO
DIVISION 3
#ORGANIZATIONFROM
52FABLES AND FRIENDS EQUESTRIAN CLUB WITH SIOUX MUNYON SWARTALPINE
53THE DISTINGUISHED FLYING CROSS SOCIETYSAN DIEGO
54THE SCIENCE FICTION COALITIONSAN DIEGO
55NAVAL BASE CORONADO: COLOR GUARDNAVAL BASE CORONADO
56NAVY BAND SOUTHWESTSAN DIEGO
57U.S. NAVY LEAGUE, CORONADO COUNCILNAVAL BASE CORONADO
58U.S. NAVAL SEA CADET CORPSCORONADO
59SAN DIEGO GULLS HOCKEY CLUBSAN DIEGO
60THE COLONY – SAN DIEGO GULLS BOOSTER CLUBSAN DIEGO
6182ND AIRBORNE DIVISION ASSOC. SD ALL AIRBORNE CHAPTERSAN DIEGO
63MODEL T FORD CLUB OF SAN DIEGOSAN DIEGO
64PANAMANIAN MARCHING BANDSAN DIEGO
65CORONADO HIGH SCHOOL ISLANDER CHEERCORONADO
66PAWS OF CORONADOCORONADO
67THE FUNCLES CORPSAN DIEGO
DIVISION 4
#ORGANIZATIONFROM
68VICTORIAN ROSES LADIES RIDING SOCIETYSAN DIEGO COUNTY
69ANTIQUE AUTO CLUB OF AMERICASAN DIEGO
70SAN DIEGO STAR WARS SOCIETYSAN DIEGO
71SAN DIEGO CLOWN CONSPIRACYSAN DIEGO
72THE SWEETHEARTS OF SWINGCORONADO
73SAN DIEGO POLICE MUSEUMSAN DIEGO
74CHS CLASS OF ’76CORONADO
75REPUBLICAN WOMEN OF CALIFORNIA – SAN DIEGO COUNTYCORONADO
76CALIFORNIA STATE COUNCIL OF THE KNIGHTS OF COLUMBUSSAN DIEGO
77SAN DIEGO KNIGHTS OF COLUMBUSCALIFORNIA
78CORONADO COUNCIL OF THE KNIGHTS OF COLUMBUSSAN DIEGO
79MISS VIETNAM SAN DIEGOCORONADO
80KINGDOM OF TERRE NEUVESAN DIEGO
81OPTIMIST CLUB OF CORONADOSAN DIEGO
82J.S. THE RAG MAN BANDCORONADO
83EDCOCORONADO
84SONS OF THE AMERICAN REVOLUTION, SAN DIEGO CHAPTERSAN DIEGO
85DAUGHTERS OF THE AMERICAN REVOLUTIONSAN DIEGO
86REVOLUTION SNOWSPORTS INCSAN DIEGO COUNTY
87CORONADO DEMOCRATIC CLUBSAN DIEGO
DIVISION 5
#ORGANIZATIONFROM
88U.S. BORDER PATROL – SAN DIEGO SECTOR MOUNTED PATROLCORONADO
89U.S. BORDER PATROL – SAN DIEGO SECTOR HONOR GUARD TEAMCHULA VISTA
90U.S. BORDER PATROL – SAN DIEGO SECTOR ALL TERRAIN VEHICLE UNITCHULA VISTA
91AL BAHR LEGION OF HONORCHULA VISTA
92AL BAHR ILLUSTRIOUS POTENTATESAN DIEGO
93AL BAHR CLOWNS UNITSAN DIEGO
94AL BAHR GENIE AND THE DIRECTOR’S STAFFSAN DIEGO
95AL BAHR PEACE OFFICERS CLUBSAN DIEGO
96AL BAHR SAMARITAN DRIVERS CLUBSAN DIEGO
DIVISION 6
#ORGANIZATIONFROM
100SCRIPPS MIRAMAR RANCHSAN DIEGO
102CHULA VISTA CHRISTIAN UNIVERSITYSAN DIEGO
103HOUSE OF SCOTLAND PIPE BANDCHULA VISTA
104DESCENDANTS OF EARLY SAN DIEGOSAN DIEGO
105U.S. NAVAL AMPHIBIOUS CONSTRUCTION BATTALION ONESAN DIEGO COUNTY
106SIFU FERREIRA’S WHITE DRAGON OF EAST COUNTYNAVAL AMPHIBIOUS BASE
107CPR CARTSEAST COUNTY
108KMAC FOUNDATION FOR ACCESSIBLE SAILINGSAN DIEGO COUNTY
109MUSTANG CLUB OF SAN DIEGOCORONADO
110CADE’S DAYSAN DIEGO
111CORONADO LAWN BOWLING CLUBCORONADO
112MAR VISTA EMERALD ARMYCORONADO
113MISS BLACK CALIFORNIA USACHULA VISTA
114U.S. NAVY BEACHMASTER UNIT ONECALIFORNIA
115KNIGHTS OF THE WEST COASTNAVAL AMPHIBIOUS BASE
DIVISION 7
#ORGANIZATIONFROM
116VALLEY CENTER RODEO QUEENSSAN DIEGO
117VALLEY CENTER VAQUEROSSAN DIEGO
119PRC COMPOSITES, LLCVALLEY CENTER
120HALL PASS RADIOSAN DIEGO COUNTY
121HOUSE OF UKRAINE WITH SHIELD OF FREEDOMSAN DIEGO
122UKRAINIAN REFUGEE IN SAN DIEGOSAN DIEGO
123CLASSIC CHEVYS OF SAN DIEGOSAN DIEGO
124SAN DIEGO FALUN DAFA ASSOCIATIONSAN DIEGO COUNTY
125PACIFIC SOUTHWEST RAILWAY MUSEUM ASSOCIATIONSAN DIEGO
127OTAY RANCH HIGH SCHOOL MARCHING BANDSAN DIEGO
128CORONADO REPBULICAN CLUBCORONADO
129SAN DIEGO YOUNG REPUBLICANSOTAY RANCH
130EMERALD CITY WHEELERSCORONADO
131LAMB’S PLAYERS THEATRESAN DIEGO
132EMERALD SPEAR WITH MATTHEW FITZSIMMONSCORONADO
133PUBLIC SERVICES, CITY OF CORONADOCORONADO

Parade line up subject to change. Courtesy of Coronado Fourth of July.

Visit our dedicated 4th of July page for a timeline of the festivities and celebrations.

 

 



2 COMMENTS

  1. What’s noteworthy is I know the guy who’s going to sing the national anthem right ahead of the motorcycle police. He’s in my head and I am he. LOL

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Managing Editor
Managing Editor
Originally from upstate New York, Dani Schwartz has lived in Coronado since 1996. She is happy to call Coronado home and to have raised her children here. In her free time she enjoys reading, exercising, trying new restaurants, and just walking her dog around the "island." Have news to share? Send tips or story ideas to: [email protected]

RELATED ARTICLES

News

Construction begins on more Tijuana sewage projects after Mexico meets funding terms

Community News

Meet the movie lover leading Coronado’s Village Theater into its next act

Bridgeworthy

Hot Diggity Dog: Where to get your hot dog fix in San Diego

Community News

Patriotic sing-along as Sit a Spell piano kicks off Fourth of July celebration

Community News

Coronado ocean water and air quality report – June 18-24, 2026

Entertainment

Fourteen anthems, one hour: Meet the voice behind “The Star-Spangled Banner” at Coronado’s Fourth of July parade

MORE FROM AUTHOR

Community News

Big Bay Boom fireworks return July 4 with new 9:15 p.m. start time

Community News

NASCAR San Diego Weekend in Coronado: video highlight reel

Community News

Fourth of July Patriotic Home Front Decorating Contest – enter today

People

NASCAR in Coronado: Carson Hocevar visits summer campers

People

NASCAR in Coronado: Sharp Coronado Hospital meet-and-greet

City of Coronado

Hotel visitation drives $500,000 investment in community

More Local News

Construction begins on more Tijuana sewage projects after Mexico meets funding terms

News

Meet the movie lover leading Coronado’s Village Theater into its next act

Community News

Hot Diggity Dog: Where to get your hot dog fix in San Diego

Bridgeworthy

Patriotic sing-along as Sit a Spell piano kicks off Fourth of July celebration

Community News

Fourteen anthems, one hour: Meet the voice behind “The Star-Spangled Banner” at Coronado’s Fourth of July parade

Entertainment

CORONADO'S LOCAL NEWS SOURCE

The Coronado Times newspaper provides in-depth coverage of Coronado, CA. Our online publication has been Coronado's trusted news source for over 20 years. Our staff is local and committed to quality coverage of our Coronado community. Learn more about our publication.

Send Us News Tips & Story Ideas:
[email protected]

GET WITH THE TIMES

© Copyright 2002-2026, The Coronado Times. All rights reserved. Crafted in Coronado, CA. Content may not be re-published online or offline without permission.

MORE STORIES
Peohe’s is the place to be this summer. The iconic ferry landing restaurant has must-try summer specials, happy hour, and live music.

Spend your summer at Peohe’s at the Ferry Landing