And the Winners Are… 2022 Home Front Judging Results

From Friday, April 8 through Sunday, April 10, over 150 local community volunteers walked the beautiful streets of Coronado to recognize and appreciate exceptional home and business gardens throughout the city in advance of the upcoming 100th Annual Coronado Flower Show’s “Home Front Judging” Event. Volunteers reviewed the meticulously curated gardens, home fronts, store fronts, apartment buildings, condominium complexes, churches, and school gardens. Ribbon winners can be found below.

2022 BEST IN THE CITY

Best in the Village: 445 Pomona Ave

1st Runner-up: 311 9th St

2nd Runner-up: 370 C Ave

TOP TEN

609 First St

124 F Ave

501 Eighth St

1607 Sixth St

1124 F Ave

836 I Ave

840 I Ave

1027 Olive Ave

1037 Star Park Circle

416 Tenth St

Best in Cays: 32 Green Turtle

Cays First Runner-up: 49 Sandpiper Strand

Cays Second Runner-up: 6 Green Turtle

Best Commercial Front: Swaddee Thai Restaurant

Best School Gardens: Silver Strand Elementary

Best Church Ground: First Church of Christ Scientists

Best Municipal Ground: Coronado Public Library

Best Motel/Hotel: Crown City Inn

Best Coronado Park Ground: Spreckels Park

Best Median Garden: 800 Block

Best Coronado Shores: Cabrillo Tower, 1730 Avenida del Mundo

VILLAGE *

ACACIA WAY

BLUE 100, 110, 111, 120, 121, 140

RED 141

YELLOW 151

ADELLA AVE

BLUE 725, 731, 732, 740, 810, 824, 830, 920, 936, 953, 969, 991, 1000, 1005, 1022, 1037, 1504, 1508, 1510, 1723

RED 700, 710, 721, 802, 817, 825, 839, 1021, 1027, 1040

YELLOW 714, 724, 820, 840, 1045, 1060

ADELLA LANE

BLUE 430, 516, 560

RED 462, 527, 535, 610, 617, 621, 633, 637, 639, 643

YELLOW 406, 414, 441, 447, 511, 515, 525, 537, 543, 611, 627, 629

ALAMEDA BLVD

BLUE 421, 436, 465, 510, 525, 550, 570, 610, 611, 617, 620, 633, 641, 660, 670, 671, 700, 710, 733, 745, 760, 765, 815, 820, 840, 850, 855, 860, 875, 970, 980, 990, 1000, 1003*, 1010, 1015, 1020, 1030*, 1040, 1050, 1100, 1105, 1110, 1125, 1131, 1144, 1150, 1207, 1217, 1231, 1236, 1244, 1265

RED 155, 165, 353, 401, 425, 457, 466, 509, 521, 540, 560, 600, 655, 717, 720, 727, 750, 757, 800, 845, 965, 973, 1060, 1120, 1121, 1127, 1139, 1200, 1211, 1215, 1229

YELLOW 429, 500, 530, 563, 740, 1140, 1143

ALDER

BLUE 111, 150, 170

RED 100, 120, 121, 131, 181

YELLOW 101, 130, 140, 141, 151, 160

BALBOA AVE

BLUE 600, 611, 621, 631, 711, 720, 725, 730, 731, 740, 801, 820, 830, 831, 840, 850, 901, 911, 931

RED 610, 641, 650, 700, 701, 710, 750, 800, 811, 821, 841, 900, 921, 930, 950

YELLOW 620, 640, 660, 651, 751, 920, 940, 961

BAY CIRCLE

RED 933, 937, 945

CABRILLO

BLUE 761, 821, 871, 941*, 961, 987

RED 631, 740, 741, 750, 751, 830, 851, 921, 981

YELLOW 600, 651, 850, 910, 931

CAJON

RED 1612, 1630

CAROB WAY

BLUE 160, 171, 171

RED 120, 130, 131, 141, 161

YELLOW 110, 111, 121, 150, 180, 181

CHURCHILL PLACE

RED 1112, 1216, 1228, 1234, 1238

YELLOW 1220, 1224

CORONADO AVE

BLUE 620, 621, 651, 741, 851, 880, 901, 1021, 1030, 1040, 1110, 1130

RED 611, 631, 650, 740, 761, 770, 831, 840, 861, 871, 911, 920, 1000, 1111, 1140 YELLOW 600, 640, 660, 720, 821, 860, 910, 1101

COUNTRY CLUB LANE

BLUE 531, 550, 701, 711, 751, 760, 800, 810, 811, 821, 830, 831, 841, 861, 900, 901, 910, 920, 940

RED 440, 561, 610, 611, 630, 650, 651, 660, 850, 860, 870

YELLOW 431, 551, 620, 631, 641, 740, 761, 820, 840, 851, 930

EL CHICO LANE

BLUE 230, 260, 269

RED 213, 218, 261

YELLOW 220

ENCINO ROW

BLUE 1027

RED 1017, 1024, 1030, 1034, 1036, 1037, 1041, 1048, 1054

YELLOW 1014, 1015, 1020, 1021, 1023, 1033

FLORA AVE

BLUE 1010, 1020, 1023, 1122, 1133

RED 1011, 1015, 1027, 1111, 1115, 1127

YELLOW 1007, 1014, 1118, 1119, 1125

GLORIETTA BLVD

BLUE 360, 364, 374, 382, 432, 440, 526, 544, 604, 612, 680, 710, 720, 800, 810, 820, 848, 922*, 928, 940, 1000, 1020*, 1024, 1030, 1100, 1110, 1118, 1122, 1138, 1316, 1320, 1324, 1330, 1518, 1528

RED 370, 426, 500, 520, 600, 628, 632, 636, 650, 716, 734, 814, 830, 840, 900, 910, 916, 1132, 1304, 1312, 1520, 1524, 1536

YELLOW 1124, 1502, 1532

GLORIETTA PLACE

BLUE 306, 318, 340

RED 269, 300, 314, 324, 330

YELLOW 265, 332

GUADALUPE

BLUE 678, 681, 694, 695, 701, 711, 717, 735, 737, 911

RED 686, 687, 815, 822

ISABELLA AVE

BLUE 1100, 1101, 1104, 1110, 1112, 1115, 1132, 1135, 1141, 1144, 1153, 1156*

RED 1023, 1024, 1027, 1028, 1030, 1032, 1033, 1035, 1038, 1039, 1040, 1048, 1050, 1101, 1104, 1110, 1111, 1115, 1117, 1121

YELLOW 1003, 1007, 1017, 1019, 1020, 1034, 1046, 1052, 1054, 1064, 1066, 1068, 1070, 1072, 1074, 1119, 1123, 1125

JACINTO

BLUE 720, 738, 742

RED 716, 734

LOMA AVE

BLUE 1001*, 1033, 1037, 1116, 1120, 1124, 1126

RED 1015, 1034, 1045, 1110, 1111

YELLOW 1115, 1118

MARGARTIA AVE

BLUE 541, 600, 601, 621, 633, 636, 656, 661, 662, 670, 671, 676, 680, 681, 692, 698, 700, 708, 717, 728, 732, 801, 809, 815, 820, 829, 830, 835, 840, 900, 905, 911

RED 606, 616, 620, 625, 626, 627, 630, 635, 638, 639, 649, 650, 653, 685, 701, 712, 716, 720, 727, 737, 742, 747, 755, 825

YELLOW 535, 602, 611, 657, 663, 681, 684, 688, 711, 715, 737, 746, 817

MARINA AVE

BLUE 501, 511, 520*, 521, 532, 546, 548, 550

YELLOW 541, 554

MIGUEL

BLUE 1614, 1627

RED 1613, 1616, 1620, 1630, 1634

MONTEREY AVE

BLUE 1717, 1721, 1725, 1800, 1901

OCEAN BLVD

BLUE 545, 631, 917, 1057

RED 431, 441, 527, 1007, 1029

YELLOW 551, 555, 609, 619, 901, 919, 925, 1063

OCEAN COURT

BLUE 1, 20, 21, 30

RED 2

YELLOW 10, 31, 41

OCEAN DR

BLUE 101

RED 111

OLIVE AVE

BLUE 705D, 848, 914, 964, 1010, 1011, 1021, 1027*, 1039

RED 703, 732D, 734, 745, 840, 851, 937, 953, 1003, 1015, 1022, 1030

YELLOW 817, 821, 924, 1001, 1044

ORANGE AVE

BLUE 181, 200, 225, 229, 344, 353-367, 416-430, 417-423, 434, 450, 454, 525, 550, 729

RED 226, 333, 360, 461-463

YELLOW 240, 369-375, 441

PALM AVE

BLUE 131, 225, 259, 339, 343, 412, 455, 465, 502, 511, 513, 545, 546

RED 230, 249, 269, 350, 437, 441, 455, 461, 525, 534, 550

YELLOW 121, 132, 332, 369

PENDLETON LANE

BLUE 1511, 1525

RED 1519, 1524, 1530, 1601

PINE COURT

BLUE 1, 2, 11

RED 10, 20, 21

PINE STREET

BLUE 1000*, 1010*, 1021, 1030, 1040, 1041, 1050, 1051, 1061, 1100, 1101, 1103, 1105, 1107, 1109, 1110, 1111, 1120, 1130, 1150, 1160

RED 1001, 1011, 1020, 1060, 1170

YELLOW 1140

POMONA AVE

BLUE 336, 400, 403, 405, 411, 414, 423, 430, 434, 435, 437, 444, 445*, 500, 507, 509, 512, 513, 518, 522, 525, 526, 529, 530, 534, 538, 606, 612, 616, 619*, 620, 626, 629, 633, 634, 637, 640, 649, 661, 663*, 707, 728, 811, 829, 839, 900, 901, 904, 905, 920, 924

RED 344, 410, 427, 438, 505, 511, 517, 548, 641, 655, 669, 673, 730, 800, 825, 835, 840, 850

YELLOW 415, 418, 420, 424, 510, 653, 817, 831, 902, 905, 915

PROSPECT

BLUE 230, 260, 280

RED 212, 250

YELLOW 240, 266

SAN LUIS REY

BLUE 800, 812, 815, 816, 819, 820, 828, 833, 1615, 1725

RED 803, 807, 824, 836, 1605, 1718

YELLOW 832, 837, 1600, 1614, 1701

SOLEDAD

BLUE 230, 260, 280

RED 212, 250

YELLOW 240, 266

STAR PARK CIRCLE

BLUE 1035, 1037*, 1040, 1055, 1155

RED 1121, 1125, 1129, 1133

YELLOW 1016, 1018, 1020, 1032, 1029

TOLITA AVE

BLUE 712, 716, 721, 725, 820, 827, 829, 834

RED 733, 801, 817, 818, 826

VISALIA ROW

BLUE 1704*, 1708, 1801

RED 1710, 1717, 1718, 1820

YNEZ PLACE

BLUE 1100, 1500, 1500-1526, 1537

RED 1320, 1508, 1510, 1517, 1525, 1532, 1541

YELLOW 1319

A AVE

BLUE

224, 226, 234, 239, 332, 340, 416, 427, 461, 476, 500, 509, 510, 517, 520, 523, 526, 543, 547, 550, 611*, 617, 618, 625, 629, 641, 648, 708, 729, 734, 745*, 766, 800, 817, 824, 834, 854, 860, 912, 917, 921, 928, 935, 952, 960, 966, 1000, 1015

RED

220, 240, 345, 348, 352, 407, 408, 412, 441, 450, 454, 460, 467, 536, 544, 560, 601, 621, 623, 631, 770, 810, 825, 850, 929, 936, 939, 940, 958, 1010

YELLOW

557, 575, 580, 640, 654, 841, 869, 911

B AVE

BLUE 202, 205, 209, 300, 310, 321*, 325, 330, 333, 339, 340, 345, 350, 354, 376, 555, 639*, 653, 721, 729, 735, 744, 767, 810, 812, 841, 845, 846, 847, 850, 853, 861, 867, 868, 914, 917, 920, 930, 946, 959, 975

RED 239, 247, 320, 322, 323, 326, 334, 337, 346, 356, 370, 400, 434B, 436, 464, 468, 477, 520, 535, 544, 560, 626, 630, 700, 732, 738, 753, 754, 761, 766, 777, 811, 838, 842, 856, 860, 925, 934, 941, 948, 951, 970, 974

YELLOW 233, 244, 311, 360, 428, 461, 510, 537, 550, 726, 827, 833, 837, 864, 938, 940

C AVE

BLUE 208, 227, 236, 247, 280, 304, 311, 320, 325, 330, 332, 338, 352, 355, 357, 361, 370, 373, 375, 376, 424, 432, 500, 517, 520, 561, 569, 574, 576

RED 212, 231, 245, 309, 316, 327, 339, 346, 360, 416, 420, 440, 460, 465, 511, 512, 534, 535, 609, 627, 631, 709, 753, 763, 765, 831, 833, 840, 844, 853, 872, 901

YELLOW 400, 425, 429, 476, 545, 555, 575, 615, 639, 723, 731, 749, 806, 808-826, 832, 837, 877, 938, 1001

D AVE

BLUE 108, 120, 128, 140, 145, 146, 175, 177, 229, 230, 237, 240, 242, 245, 254, 260, 269, 272, 320,329, 330, 332, 345, 358, 366, 374, 411, 427, 430, 440, 450, 451, 454, 458, 466, 500, 544, 721, 723, 725, 727, 753, 755, 761, 776, 820, 824, 826, 836, 842, 844, 848, 900, 902, 904, 904 1/2, 906, 906 1/2, 908, 909, 910 1/2, 912, 914, 915 1/2, 916, 919, 925, 927, 949, 951, 964, 965, 971, 1005

RED 132, 160, 161, 168, 224, 236, 249, 265, 300, 336, 340, 349, 356, 375, 402, 417, 457, 461, 474, 501, 505, 511, 737, 745, 756, 764, 910, 955

YELLOW 154, 173, 212, 218, 357, 372, 377, 401, 426, 436, 467, 748

E AVE

BLUE 117, 129, 135, 149, 169, 200, 222, 230, 234, 248, 249, 252, 255, 261*, 267, 276, 302, 312, 314, 320, 322, 329, 330, 334, 349, 353, 357, 361, 366, 376, 429, 436*, 440, 454, 460, 500-534, 553, 554, 735, 756, 778, 800, 812, 844, 850, 856, 857, 867, 869, 952, 965, 875, 1001, 1008, 1012, 1020, 1022, 1026, 1030, 1038

RED 136, 145, 160, 168, 210, 213, 220, 224, 240, 243, 262, 311, 333, 401, 405, 406, 441, 445, 451, 453, 457, 551, 557, 566, 568, 700, 708, 829, 831, 848, 850, 856-1, 857, 865, 900, 905, 914-922, 926, 928, 936, 940-1, 940-2, 1015, 1023, 1025

YELLOW 116, 127, 219, 231, 325, 371, 373, 409, 410, 421, 425, 432, 433, 552, 561, 576, 712, 758, 824, 831, 951, 953, 961, 962, 1021

F AVE

BLUE 124*, 125, 130, 133, 140, 141, 145, 160, 161, 170, 202, 210, 211, 227, 228, 230, 232, 235, 266, 267, 269, 274, 276, 312, 318, 326, 328, 340, 350, 352, 364, 369, 379, 770, 812, 845-851, 850*, 901, 931, 935, 959, 963, 1014, 1025, 1100, 1105, 1107, 1109, 1114, 1115, 1124*, 1127

RED 114, 150, 415, 527, 726, 744, 751, 763-765, 901, 910, 912, 941, 949, 952, 960, 1004, 1014, 1122

YELLOW 170, 222, 244, 260, 719, 745, 1017, 1027

G AVE

BLUE 125, 145, 161, 175, 303, 400, 412, 425, 452, 457, 465, 708, 721, 733-735, 801A, 801B, 801C, 960, 1004, 1006, 1021, 1022, 1026*, 1030, 1035*, 1038, 1040, 1041, 1105, 1111, 1117, 1124

RED 209, 219, 225, 229, 241, 245, 267, 269, 315, 329, 333, 345, 363, 408, 416, 424, 817, 824, 830, 948, 967, 971, 1000, 1027, 1034, 1108, 1110, 1114, 1129

YELLOW

165, 255, 261, 277, 337, 410, 435, 477, 516, 720, 831, 853, 862, 939, 941, 961

H AVE

BLUE 123, 216, 231, 243, 249, 260*, 340, 361, 420, 428, 438, 460, 510, 530, 550, 555, 557, 620, 701, 712, 724, 733, 737, 742, 748, 755, 777, 800, 813, 815, 823, 824, 825, 828, 831, 847, 853, 866, 867, 912, 928, 944

RED 131, 135, 200, 213, 225, 237, 250, 365, 376, 443, 449, 455, 461, 474, 511, 518, 527, 545, 559, 674, 705, 715, 747, 775, 811, 816, 854, 860, 924, 925, 933, 954

YELLOW 145, 155, 234, 240, 255, 261, 355, 356, 403, 467, 524, 525, 570, 571, 640, 644, 654, 711, 718, 721, 731, 736, 766, 812, 836, 936, 956

I AVE

BLUE 100, 101, 112, 120, 123, 148, 175, 176, 200, 205, 431, 455, 500, 510, 516, 530, 531, 545, 548, 565, 576, 601, 625, 627, 633, 637, 645*, 654, 659, 665, 675, 728, 731, 743, 749, 755, 761, 796, 801, 804, 811, 818, 819, 825, 830, 836*, 840*, 845, 860, 916, 930, 944, 945, 966

RED 104, 117, 124, 135, 141, 142, 149, 160, 211, 225, 229, 260, 272, 404, 412, 421, 425, 430, 442, 447, 454, 461, 511, 535, 536, 554, 618, 635, 641, 661, 671, 700, 716, 736, 767, 808, 823, 833, 837, 841, 854, 855, 901, 955, 958, 961

YELLOW 136, 147, 153, 156, 215, 411, 417, 435, 465, 524, 525, 555, 562, 568, 571, 612, 621, 649, 660, 710, 726, 756, 868, 912, 917

J AVE

BLUE 111, 121*, 149*, 218, 230, 241, 253, 344, 350, 371*, 400, 402, 413, 419, 420, 422, 424, 430, 431, 432, 440, 449, 455, 460, 466, 467, 472, 500, 501, 517, 520, 523, 530, 531, 537, 545, 551, 563, 603, 625, 626, 628, 640, 643, 646, 655, 660, 661, 667, 720, 721, 735, 740, 745, 754, 756, 757, 761, 815, 819, 830, 835, 845, 851, 856, 857, 861, 862, 868, 869, 905, 908, 909, 913*, 923, 930, 936, 940, 941, 961, 970, 1003

RED 135, 208, 408, 444, 450, 461, 544, 557, 600, 613, 619, 624, 631, 637, 649, 654, 710, 711, 732, 749, 769, 810, 827, 931, 951

YELLOW

122, 127, 153, 216, 360, 432, 456, 510, 536, 566, 701, 836, 848, 954

1ST STREET

BLUE 301, 307, 311, 502, 506, 512, 601, 605*, 609*, 610, 620, 624*, 705, 714, 724, 809, 816, 900, 910, 919, 929, 1099

RED 300, 310, 320, 326, 401, 407, 411, 420, 505, 511, 519, 600, 611, 700, 701, 707, 710, 719, 800, 801, 803, 805, 815, 819, 822, 901, 905, 920, 925, 927

YELLOW 309, 410, 501, 514, 515, 715, 721, 813, 817, 911, 913

2ND STREET

BLUE 400, 618, 700, 711, 800, 815, 816, 900, 911, 918, 933

RED 310, 320, 411, 600, 611, 810, 811, 927, 1009

YELLOW 300, 415, 610, 710, 717, 910, 926

3RD STREET

BLUE 808, 815, 920, 1119, 1313, 1325, 1438

RED 301, 303, 310, 617, 818, 910, 1115, 1120, 1411, 1442

YELLOW 300, 614, 1005, 1210, 1426

4TH STREET

BLUE 601, 615, 625, 911, 1314

RED 311, 312, 512, 516, 521, 610, 811, 812, 1310, 1409

YELLOW 316, 523, 715, 810, 817, 1216

5TH STREET

BLUE 408, 601, 626, 805, 1010, 1116, 1211, 1224, 1309, 1427

RED 503, 611, 612, 616, 620, 905, 911, 1011, 1422, 1428, 1509

YELLOW 301, 600, 1215, 1434, 1515

6TH STREET

BLUE 300, 303, 320, 333*, 417, 501, 508, 515, 576, 1105, 1212*, 1216, 1224, 1306, 1325, 1414*, 1424, 1433, 1603, 1607*

RED 205, 418, 426, 516, 601, 611, 1103, 1107, 1211, 1410, 1421, 1601, 1611, 1621, 1633

YELLOW 525, 617, 1307, 1415, 1422, 1427, 1435, 1625, 1634

7TH STREET

BLUE 315, 321, 411, 910, 1010, 1300, 1303, 1400, 1411, 1425, 1433, 1437

RED 300, 301, 320, 401, 412, 500, 510, 616, 700, 702, 704, 706, 806-810, 818, 900-904

YELLOW 416, 507, 511, 517, 518, 720, 1310, 1411

8TH STREET

BLUE 325, 330, 403, 404, 421, 501*, 511, 517, 626, 708, 710, 800, 803, 805, 815, 819, 1000, 1005*, 1201

RED 305, 417, 512, 525, 607, 611, 617, 716, 915, 917, 1116, 1124, 1327, 1401

YELLOW 1216, 1217, 1310, 1314, 1402, 1411

9TH STREET

BLUE 300, 311*, 325, 411, 415*, 420, 425, 503, 515, 601, 611, 911, 1006, 1008, 1226, 1315, 1411

RED 315, 316, 324, 405, 416, 510, 612, 616, 619, 620, 624, 715, 903, 904, 906, 1119, 1215, 1300, 1311, 1324

YELLOW 412, 514, 606, 724, 808

10TH STREET

BLUE 321, 416, 422, 425, 624, 805, 901*, 1010, 1313, 1317, 1520

RED 400, 411, 417, 503, 517, 605, 700, 714, 718, 720, 811, 816, 825, 905, 911, 914, 925, 926, 930, 934, 938, 971-979, 1004, 1013, 1411, 1511, 1515, 1533, 1540

YELLOW 505, 511, 611, 617, 709, 710, 715-721, 810, 817, 820, 918, 924, 928, 932, 1320, 1325, 1405, 1411, 1412, 1414, 1424, 1521, 1525, 1529, 1535

* CAYS and SHORES data will be added here when received.

Data provided by the Home Front Judging committee

The Coronado Flower Show will be held April 23 and 24 at Spreckels Park.