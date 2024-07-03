2024 Coronado 4th of July Parade Line Up

On what’s arguably the most festive day on the island, Coronado’s Independence Day celebration is not to be missed. The two hour Coronado 4th of July parade will enthrall and entertain the young, old, and everyone in between. Beginning at 10 am, over 130 parade entrants will march, walk, and drive down Orange Avenue from 1st Street to Churchill Place. We’ll see you on Orange Ave!
2024 Parade Line Up
|SPEARHEAD DIVISION
|#
|ORGANIZATION
|1
|CORONADO POLICE DEPT
|2
|ESCONDIDO MOUNTED POSSE
|3
|ESCONDIDO MOUNTED POSSE
|4
|GRAND MARSHAL – VADM DANIEL CHEEVER
|5
|TEMECULA CARRIAGE COMPANY
|6
|THE HOLE IN THE WALL GANG
|6
|U.S. REPRESENTATIVE – SCOTT PETERS
|7
|STATE ASSEMBLYMEMBER – TASHA BOEMER
|8
|COUNTY SUPERVISOR – TERRA LAWSON-REMER
|9
|SAN DIEGO COUNTY TREASURER – DAN McALLISTER
|10
|ASSESSOR/RECORDER/COUNTY CLERK – JORDAN Z. MARKS
|10
|SAN DIEGO COUNTY SHERIFF’S DEPARTMENT – KELLY A. MARTINEZ
|11
|CALIFORNIA STATE BOARD OF EQUALIZATION – MIKE SCHAEFER
|12
|CORONADO MAYOR AND CITY COUNCIL
|13
|CORONADO FIRE DEPT
|DIVISION 1
|#
|ORGANIZATION
|14
|POWAY & ROMONA RODEO QUEENS
|15
|ROTARY CLUB OF CORONADO
|16
|CORONADO HIGH SCHOOL CHEER TEAM
|17
|SAN DIEGO POLICE MUSEUM
|18
|THE SWEETHEARTS OF SWING
|19
|CORONADO MARINE CORPS LEAGUE
|20
|MARINE CORPS LEAGUE, “BULLDOG” DETACHMENT 835
|21
|MARINE CORPS LEAGUE “COL MITCHELL PAIGE” DET 1207
|22
|MODEL T FORD CLUB OF SAN DIEGO
|23
|THE DISTINGUISHED FLYING CROSS SOCIETY
|24
|CORONADO LITTLE LEAGUE
|25
|UKRAINIAN REFUGEE IN SAN DIEGO
|26
|THE CAMERON HIGHLANDERS PIPE BAND
|27
|GENERAL HENRY D STYER VFW POST 2422
|28
|VFW AUXILIARY DISTRICT 1 OF SAN DIEGO COUNTY
|29
|VFW DISTRICT ONE
|30
|PAWS OF CORONADO
|31
|SAN DIEGO VETERANS CENTER
|DIVISION 2
|#
|ORGANIZATION
|32
|LAKESIDE OPTIMIST CLUB BULLS ONLY RODEO QUEENS
|33
|BRIDGE AND BAY GARDEN CLUB
|34
|HOUSE OF SCOTLAND PIPE BAND
|35
|REPUBLICAN WOMEN OF CALIFORNIA – SAN DIEGO COUNTY
|36
|REPUBLICAN WOMEN OF CALIFORNIA – CORONADO CROWN CITY
|37
|U.S. NAVY BEACHMASTER UNIT ONE
|38
|USS MIDWAY MUSEUM
|39
|VIETNAM VETERANS OF CORONADO
|40
|HONOR FLIGHT SAN DIEGO
|41
|OPERATION CALL-TO-SERIVCE
|42
|CLASSIC THUNDERBIRDS OF SAN DIEGO
|43
|CORONADO YOUTH SOCCER LEAGUE
|44
|CORONADO FOOTBALL CLUB
|45
|SAN DIEGO FOOTBALL CLUB (SDFC)
|46
|THE SAN DIEGO CLOWN CONSPIRACY
|47
|CAMP ABLE AT CORONADO
|48
|STATESIDE ISLANDER CREW
|49
|USS CHAFEE (DDG-90
|50
|FRIENDLY SONS OF ST. PATRICK
|DIVISION 3
|#
|ORGANIZATION
|51
|VALLEY CENTER RODEO QUEENS
|52
|VALLEY CENTER VAQUEROS
|53
|OLD SALT COFFEE COMPANY
|54
|MISS WORLD CLASS MISS USA
|55
|CHABAD OF CORONADO
|56
|SAN DIEGO MG CLUB
|57
|PEDAL BEACH CHARITIES
|58
|NAVAL BASE CORONADO: COLOR GUARD
|59
|NAVY BAND SOUTHWEST
|60
|U.S. NAVY LEAGUE, CORONADO COUNCIL
|61
|AMPHIBIOUS CONSTRUCTION BATTALION ONE, US NAVY
|62
|U.S. NAVY 4TH MEDICAL BATTALLION
|63
|KMAC FOUNDATION
|64
|OPTIMIST CLUB OF CORONADO
|65
|CANINE COMPANIONS
|66
|CORONADO UKELELE BAND
|67
|SAN DIEGO AIR & SPACE MUSEUM
|68
|MS SENIOR CALIFORNIA
|69
|REVOLUTION SNOWSPORTS INC
|DIVISION 4
|#
|ORGANIZATION
|70
|VICTORIAN ROSES LADIES RIDING SOCIETY
|71
|CALIFORNIA STATE COUNCIL OF THE KNIGHTS OF COLUMBUS
|72
|SAN DIEGO CHAPTER KNIGHTS OF COLUMBUS
|73
|CORONADO COUNCIL OF THE KNIGHTS OF COLUMBUS
|74
|CREATIVE DANCERS 78
|75
|SONS OF THE AMERICAN REVOLUTION, SAN DIEGO CHAPTER
|76
|EDCO
|77
|THE SCIENCE FICTION COALITION
|78
|CLASSIC CHEVYS OF SAN DIEGO
|79
|MISS VIETNAM SAN DIEGO
|80
|KINGDOM OF TERRE NEUVE
|81
|SOROPTIMIST INTERNATIONAL OF CORONADO
|82
|CHULA VISTA HS – SPARTAN LEGION & COLOR GUARD
|83
|CORONADO LAWN BOWLING CLUB
|84
|SAN DIEGO STAR WARS SOCIETY
|85
|CORONADO VETERINARY HOSPITAL
|86
|SONS OF UNION VETERANS OF THE CIVIL WAR
|87
|KYXY 96.5 (AUDACY)
|DIVISION 5
|#
|ORGANIZATION
|88
|CARLYNNE ALLBEE
|89
|AL BAHR ANTIQUE CAR CLUB
|90
|AL BAHR BANNER CARRIERS AND COLOR GUARD
|91
|AL BAHR CLOWNS UNIT
|92
|AL BAHR DRUM AND BUGLE CORPS
|93
|AL BAHR GENIE AND THE DIRECTOR’S STAFF
|94
|AL BAHR GREETERS
|95
|AL BAHR HOSPITAL VANS
|96
|AL BAHR ILLUSTRIOUS POTENTATE
|97
|AL BAHR ISLANDERS SHRINE CLUB
|98
|AL BAHR MOTORCYCLE UNIT
|99
|AL BAHR ORIENTAL BAND
|100
|AL BAHR PAST MASTERS SHRINE CLUB
|101
|AL BAHR PEACE OFFICERS CLUB
|101.1
|AL BAHR RADOPS SHRINE CLUB
|101.2
|AL BAHR SAMARITAN DRIVERS CLUB
|101.3
|AL BAHR SONS OF THE DESERT SHRINE CLUB
|101.4
|AL BAHR TIN LIZZIE PARADE UNIT
|101.5
|AL BAHR YATCH CLUB
|DIVISION 6
|#
|ORGANIZATION
|103
|SCRIPPS MIRAMAR RNACH
|104
|COUNCIL FOR YOUTH EMPOWERMENT
|105
|SAN DIEGO ALL-STAR CLOWN CLUB
|106
|F.O.C.U.S.
|107
|FLAVOR COMPANY, CULTUREAL DANCE FUSION
|108
|CORONADO CHAMBER OF COMMERCE
|109
|WONDERBUS ENTERTAINMENT
|110
|MISS PRETEEN CALIFORNIA INTERNATIONAL
|111
|MUSTANG CLUB OF SAN DIEGO
|112
|FABLES AND FRIENDS EQUESTRIAN CLUB
|113
|PACIFIC SOUTHWEST RAILWAY MUSEUM ASSOCIATION
|114
|CORONADO DEMOCRATIC CLUB
|115
|CALIFORNIA TOM CRUISE
|116
|BRASS ANIMALS
|117
|82ND ALL AIRBORNE ASSOC.
|118
|CORONADO ACADEMY OF DANCE
|119
|MISS WEST COAST PAGEANT & US NATIONAL PAGEANT
|DIVISION 7
|#
|ORGANIZATION
|120
|MAJESTIC ACRES
|121
|LAMB’S PLAYERS THEATRE
|122
|SAN DIEGO GULLS HOCKEY CLUB
|123
|THE COLONY – SAN DIEGO GULLS BOOSTER CLUB
|124
|KNIGHTS OF THE WEST COAST
|125
|SAN DIEGO FALUN DAFA ASSOCIATION
|126
|IT’S NEVER 2L8
|127
|CHULA VISTA CHRISTIAN UNIVERSITY
|128
|SAN DIEGO LEGION
|129
|U.S. BORDER PATROL – SAN DIEGO SECTOR HONOR GUARD TEAM
|130
|U.S. BORDER PATROL – CUSTOMS & BORDER PROTECTION
|131
|ANTIQUE AUTO CLUB OF AMERICA
|132
|CRUSADER BAND
|133
|CHS CLASS OF ’84
|134
|SHARP CORONADO HOSPITAL & AUXILIARY
|135
|PUBLIC SERVICES, CITY OF CORONADO