Wednesday, July 3, 2024
Community News

2024 Coronado 4th of July Parade Line Up

3 min.
Managing Editor
Managing Editor
Photo courtesy Coronado Fourth of July

On what’s arguably the most festive day on the island, Coronado’s Independence Day celebration is not to be missed. The two hour Coronado 4th of July parade will enthrall and entertain the young, old, and everyone in between. Beginning at 10 am, over 130 parade entrants will march, walk, and drive down Orange Avenue from 1st Street to Churchill Place. We’ll see you on Orange Ave!

Coronado 4th of July Schedule

2024 Parade Line Up

SPEARHEAD DIVISION
#ORGANIZATION
1CORONADO POLICE DEPT
2ESCONDIDO MOUNTED POSSE
3ESCONDIDO MOUNTED POSSE
4GRAND MARSHAL – VADM DANIEL CHEEVER
5TEMECULA CARRIAGE COMPANY
6THE HOLE IN THE WALL GANG
6U.S. REPRESENTATIVE – SCOTT PETERS
7STATE ASSEMBLYMEMBER – TASHA BOEMER
8COUNTY SUPERVISOR – TERRA LAWSON-REMER
9SAN DIEGO COUNTY TREASURER – DAN McALLISTER
10ASSESSOR/RECORDER/COUNTY CLERK – JORDAN Z. MARKS
10SAN DIEGO COUNTY SHERIFF’S DEPARTMENT – KELLY A. MARTINEZ
11CALIFORNIA STATE BOARD OF EQUALIZATION – MIKE SCHAEFER
12CORONADO MAYOR AND CITY COUNCIL
13CORONADO FIRE DEPT
DIVISION 1
#ORGANIZATION
14POWAY & ROMONA RODEO QUEENS
15ROTARY CLUB OF CORONADO
16CORONADO HIGH SCHOOL CHEER TEAM
17SAN DIEGO POLICE MUSEUM
18THE SWEETHEARTS OF SWING
19CORONADO MARINE CORPS LEAGUE
20MARINE CORPS LEAGUE, “BULLDOG” DETACHMENT 835
21MARINE CORPS LEAGUE “COL MITCHELL PAIGE” DET 1207
22MODEL T FORD CLUB OF SAN DIEGO
23THE DISTINGUISHED FLYING CROSS SOCIETY
24CORONADO LITTLE LEAGUE
25UKRAINIAN REFUGEE IN SAN DIEGO
26THE CAMERON HIGHLANDERS PIPE BAND
27GENERAL HENRY D STYER VFW POST 2422
28VFW AUXILIARY DISTRICT 1 OF SAN DIEGO COUNTY
29VFW DISTRICT ONE
30PAWS OF CORONADO
31SAN DIEGO VETERANS CENTER
DIVISION 2
#ORGANIZATION
32LAKESIDE OPTIMIST CLUB BULLS ONLY RODEO QUEENS
33BRIDGE AND BAY GARDEN CLUB
34HOUSE OF SCOTLAND PIPE BAND
35REPUBLICAN WOMEN OF CALIFORNIA – SAN DIEGO COUNTY
36REPUBLICAN WOMEN OF CALIFORNIA – CORONADO CROWN CITY
37U.S. NAVY BEACHMASTER UNIT ONE
38USS MIDWAY MUSEUM
39VIETNAM VETERANS OF CORONADO
40HONOR FLIGHT SAN DIEGO
41OPERATION CALL-TO-SERIVCE
42CLASSIC THUNDERBIRDS OF SAN DIEGO
43CORONADO YOUTH SOCCER LEAGUE
44CORONADO FOOTBALL CLUB
45SAN DIEGO FOOTBALL CLUB (SDFC)
46THE SAN DIEGO CLOWN CONSPIRACY
47CAMP ABLE AT CORONADO
48STATESIDE ISLANDER CREW
49USS CHAFEE (DDG-90
50FRIENDLY SONS OF ST. PATRICK
DIVISION 3
#ORGANIZATION
51VALLEY CENTER RODEO QUEENS
52VALLEY CENTER VAQUEROS
53OLD SALT COFFEE COMPANY
54MISS WORLD CLASS MISS USA
55CHABAD OF CORONADO
56SAN DIEGO MG CLUB
57PEDAL BEACH CHARITIES
58NAVAL BASE CORONADO: COLOR GUARD
59NAVY BAND SOUTHWEST
60U.S. NAVY LEAGUE, CORONADO COUNCIL
61AMPHIBIOUS CONSTRUCTION BATTALION ONE, US NAVY
62U.S. NAVY 4TH MEDICAL BATTALLION
63KMAC FOUNDATION
64OPTIMIST CLUB OF CORONADO
65CANINE COMPANIONS
66CORONADO UKELELE BAND
67SAN DIEGO AIR & SPACE MUSEUM
68MS SENIOR CALIFORNIA
69REVOLUTION SNOWSPORTS INC
 DIVISION 4
#ORGANIZATION
70VICTORIAN ROSES LADIES RIDING SOCIETY
71CALIFORNIA STATE COUNCIL OF THE KNIGHTS OF COLUMBUS
72SAN DIEGO CHAPTER KNIGHTS OF COLUMBUS
73CORONADO COUNCIL OF THE KNIGHTS OF COLUMBUS
74CREATIVE DANCERS 78
75SONS OF THE AMERICAN REVOLUTION, SAN DIEGO CHAPTER
76EDCO
77THE SCIENCE FICTION COALITION
78CLASSIC CHEVYS OF SAN DIEGO
79MISS VIETNAM SAN DIEGO
80KINGDOM OF TERRE NEUVE
81SOROPTIMIST INTERNATIONAL OF CORONADO
82CHULA VISTA HS – SPARTAN LEGION & COLOR GUARD
83CORONADO LAWN BOWLING CLUB
84SAN DIEGO STAR WARS SOCIETY
85CORONADO VETERINARY HOSPITAL
86SONS OF UNION VETERANS OF THE CIVIL WAR
87KYXY 96.5 (AUDACY)
DIVISION 5
#ORGANIZATION
88CARLYNNE ALLBEE
89AL BAHR ANTIQUE CAR CLUB
90AL BAHR BANNER CARRIERS AND COLOR GUARD
91AL BAHR CLOWNS UNIT
92AL BAHR DRUM AND BUGLE CORPS
93AL BAHR GENIE AND THE DIRECTOR’S STAFF
94AL BAHR GREETERS
95AL BAHR HOSPITAL VANS
96AL BAHR ILLUSTRIOUS POTENTATE
97AL BAHR ISLANDERS SHRINE CLUB
98AL BAHR MOTORCYCLE UNIT
99AL BAHR ORIENTAL BAND
100AL BAHR PAST MASTERS SHRINE CLUB
101AL BAHR PEACE OFFICERS CLUB
101.1AL BAHR RADOPS SHRINE CLUB
101.2AL BAHR SAMARITAN DRIVERS CLUB
101.3AL BAHR SONS OF THE DESERT SHRINE CLUB
101.4AL BAHR TIN LIZZIE PARADE UNIT
101.5AL BAHR YATCH CLUB
DIVISION 6
#ORGANIZATION
103SCRIPPS MIRAMAR RNACH
104COUNCIL FOR YOUTH EMPOWERMENT
105SAN DIEGO ALL-STAR CLOWN CLUB
106F.O.C.U.S.
107FLAVOR COMPANY, CULTUREAL DANCE FUSION
108CORONADO CHAMBER OF COMMERCE
109WONDERBUS ENTERTAINMENT
110MISS PRETEEN CALIFORNIA INTERNATIONAL
111MUSTANG CLUB OF SAN DIEGO
112FABLES AND FRIENDS EQUESTRIAN CLUB
113PACIFIC SOUTHWEST RAILWAY MUSEUM ASSOCIATION
114CORONADO DEMOCRATIC CLUB
115CALIFORNIA TOM CRUISE
116BRASS ANIMALS
11782ND ALL AIRBORNE ASSOC.
118CORONADO ACADEMY OF DANCE
119MISS WEST COAST PAGEANT & US NATIONAL PAGEANT
DIVISION 7
#ORGANIZATION
120MAJESTIC ACRES
121LAMB’S PLAYERS THEATRE
122SAN DIEGO GULLS HOCKEY CLUB
123THE COLONY – SAN DIEGO GULLS BOOSTER CLUB
124KNIGHTS OF THE WEST COAST
125SAN DIEGO FALUN DAFA ASSOCIATION
126IT’S NEVER 2L8
127CHULA VISTA CHRISTIAN UNIVERSITY
128SAN DIEGO LEGION
129U.S. BORDER PATROL – SAN DIEGO SECTOR HONOR GUARD TEAM
130U.S. BORDER PATROL – CUSTOMS & BORDER PROTECTION
131ANTIQUE AUTO CLUB OF AMERICA
132CRUSADER BAND
133CHS CLASS OF ’84
134SHARP CORONADO HOSPITAL & AUXILIARY
135PUBLIC SERVICES, CITY OF CORONADO

 

Coronado 4th of July Schedule



Managing Editor
Managing Editor
Originally from upstate New York, Dani Schwartz has lived in Coronado since 1996. She is happy to call Coronado home and to have raised her children here. In her free time she enjoys reading, exercising, trying new restaurants, and just walking her dog around the "island." Have news to share? Send tips or story ideas to: [email protected]

RELATED ARTICLES

Community News

Hands-on Movie Making Camps for Kids

Community News

Jr. Historian Program Wraps Up Another Successful Year!

Community News

July 8 Parks & Recreation Workshops Announcement

City of Coronado

All Aboard – Coronado’s Free Summer Shuttle Has Launched

Community News

Coronado Fourth of July 2024 Patriotic Home Front Decorating Contest Winners

Community News

Lost in Space Week at Crown City Camp

MORE FROM AUTHOR

Dining

Blanco Cocina + Cantina Set to Welcome Guests on July 17

Dining

Celebrate National Ice Cream Month With MooTime Creamery

Community News

Tune In With The Crown City Chorale’s Community Singalong on July 6

Military

Avenue of Heroes: Jim “Guido” DiMatteo

Entertainment

Ferry Landing Weekend Concert Series – July 2024

Dining

Sarber’s Island Pasta Celebrates 30 Years in Coronado

More Local News

All Aboard – Coronado’s Free Summer Shuttle Has Launched

City of Coronado

CHS Softball Star Pate Hits it Out of the Park: Headed to Cornell

People

Blanco Cocina + Cantina Set to Welcome Guests on July 17

Dining

City Council Candidate Andrew Gade Hopes to Protect What Makes Coronado Unique

City of Coronado

The Coronado Ferry Will Cost $9 Per Ride Starting June 28

News

CORONADO'S LOCAL NEWS SOURCE

The Coronado Times newspaper provides in-depth coverage of Coronado, CA. Our online publication has been Coronado's trusted news source for over 20 years. Our staff is local and committed to quality coverage of our Coronado community. Learn more about our publication.

Send Us News Tips & Story Ideas:
[email protected]
Reach 15K Email Subscribers and 75K/mo Web Visitors
Get Rates for Email & Website Advertising

GET WITH THE TIMES

© Copyright 2002-2024, The Coronado Times. All rights reserved. Crafted in Coronado, CA. Content may not be re-published online or offline without permission.

MORE STORIES

Hands-on Movie Making Camps for Kids