Thursday, July 3, 2025
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Coronado 4th of July Parade Line Up 2025

3 min.
Managing Editor
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On what’s arguably the most festive day on the island, Coronado’s Independence Day celebration is not to be missed. The two hour Coronado 4th of July parade will enthrall and entertain the young, old, and everyone in between. Beginning at 10 am, over 120 parade entrants will march, walk, and drive down Orange Avenue from 1st Street to Churchill Place. We’ll see you on Orange Ave!

Coronado 4th of July Schedule

PARADE 4TH OF JULY

PARADE LINE UP 2025

SPEARHEAD DIVISION

1CORONADO POLICE DEPT
2ESCONDIDO MOUNTED POSSE
3LAKESIDE RODEO QUEENS
4GRAND MARSHAL – VICE ADMIRAL JOHN F. G. WADE
5TEMECULA CARRIAGE COMPANY
6THE HOLE IN THE WALL GANG
7STATE ASSEMBLYMEMBER – TASHA BOEMER
8SAN DIEGO COUNTY TREASURER – DAN McALLISTER
9CALIFORNIA STATE BOARD OF EQUALIZATION – MIKE SCHAEFER
10CORONADO MAYOR AND CITY COUNCIL
11CORONADO FIRE DEPT

 

DIVISION ONE

12POWAY & ROMONA RODEO QUEENS
13CORONADO ROTARY CLUB
14SAN DIEGO MG CLUB
15SAN DIEGO GULLS HOCKEY CLUB
16THE COLONY – SAN DIEGO GULLS BOOSTER CLUB
17HOUSE OF SCOTLAND PIPE BAND
18CORONADO MARINE CORPS LEAGUE
19MARINE CORPS LEAGUE, “BULLDOG” DETACHMENT 835
20MARINE CORPS LEAGUE “COL MITCHELL PAIGE” DET 1207
21HONOR FLIGHT SAN DIEGO
22VIETNAM UNIT MEMORIAL MONUMENT FUND
23MAR VISTA EMERALD ARMY
24CORONADO REPBULICAN CLUB
25CANINE COMPANIONS
26HOUSE OF UKRAINE WITH SHIELD OF FREEDOM
2782ND ALL AIRBORNE ASSOC.
28GOMEZ TRIAL ATTORNEYS
29CORONADO ISLAND FILM FESTIVAL

DIVISION TWO

30VALLEY CENTER RODEO QUEENS
31VALLEY CENTER VAQUEROS
32THE DISTINGUISHED FLYING CROSS SOCIETY
33MODEL T FORD CLUB OF SAN DIEGO
34PEDAL BEACH CHARITIES
35SAN DIEGO LEGION
36USS MIDWAY MUSEUM
37VIETNAM VETERANS OF CORONADO
38KNIGHTS OF THE WEST COAST
39FABLES & FRIENDS EQUESTRIAN CLUB W/ SIOUX MUNYON SWART
40PAWS OF CORONADO
41SAN DIEGO FALUN DAFA ASSOCIATION
42BRASS ANIMALS
43CORONADO DEMOCRATIC CLUB
44BRIDGE AND BAY GARDEN CLUB

 

DIVISION THREE

45BULLS ONLY RODEO QUEENS
46GENERAL HENRY D STYER VFW POST 2422
47VFW DISTRICT ONE
48USS CHAFEE (DDG-90)
49CLASSIC THUNDERBIRDS OF SAN DIEGO
50NAVAL BASE CORONADO: COLOR GUARD
51NAVY BAND SOUTHWEST
52U.S. NAVAL SEA CADET CORPS
53PACIFIC SOUTHWEST RAILWAY MUSEUM ASSOCIATION
54U.S. NAVY BEACHMASTER UNIT ONE
55COUNCIL FOR YOUTH EMPOWERMENT
56EDCO
57KINGDOM OF TERRE NEUVE
58TEMECULA COWGIRLS PARADE & DRILL TEAM
59CAMP ABLE AT CORONADO
60EMERALD CITY WHEELERS
61CORONADO VETERINARY HOSPITAL
62THE SWEETHEARTS OF SWING
63CHULA VISTA CHRISTIAN UNIVERSITY
64REGENCY INTERNATIONAL ORGANIZATION

 

DIVISION FOUR

65SCRIPPS MIRAMAR RANCH
66AL BAHR LEGION OF HONOR
67AL BAHR ILLUSTRIOUS POTENTATE
68AL BAHR CLOWNS UNIT
69AL BAHR GENIE AND THE DIRECTOR’S STAFF
70AL BAHR PEACE OFFICERS CLUB
71AL BAHR SAMARITAN DRIVERS CLUB

 

DIVISION FIVE

72CARLYNNE ALLBEE
73LAMB’S PLAYERS THEATRE
74F.O.C.U.S.
75CORONADO ACADEMY OF DANCE
76MUSTANG CLUB OF SAN DIEGO
77KMAC FOUNDATION
78CHS CLASS OF ’75
79STATESIDE ISLANDER CREW
80THE SAN DIEGO CLOWN CONSPIRACY
81SAN DIEGO CHAPTER KNIGHTS OF COLUMBUS
82CORONADO COUNCIL OF THE KNIGHTS OF COLUMBUS
83CHULA VISTA HS – SPARTAN LEGION & COLOR GUARD
84SHARP CORONADO HOSPITAL & AUXILIARY
85U.S. NAVAL AMPHIBIOUS CONSTRUCTION BATTALION ONE ONE
86CORONADO LAWN BOWLING CLUB
87THE SCIENCE FICTION COALITION
88CHABAD OF CORONADO
89CALIFORNIA TOM CRUISE
90UNION STREET LEGACY

 

DIVISION SIX

91VICTORIAN ROSES LADIES RIDING SOCIETY
92SAN DIEGO VETERANS CENTER
93CORONADO HIGH SCHOOL ISLANDER CHEER
94CHS CLASS OF ’85
95ANTIQUE AUTO CLUB OF AMERICA
96SONS OF THE AMERICAN REVOLUTION, SAN DIEGO CHAPTER
97GOODWILL INDUSTRIES OF SAN DIEGO COUNTY
98CORONADO UKULELE BAND
99SAN DIEGO AIR & SPACE MUSEUM
100SAN DIEGO STAR WARS SOCIETY
101CORONADO SURFING ACADEMY
102CAPTURE
103REPUBLICAN WOMEN OF CALIFORNIA – SAN DIEGO COUNTY
104REPUBLICAN WOMEN OF CALIFORNIA – CORONADO CROWN CITY
105REVOLUTION SNOWSPORTS INC
106SONS OF UNION VETERANS OF THE CIVIL WAR
107MRS. CALIFORNIA AMERICA
108MRS. CALIFORNIA INTERNATIONAL

 

DIVISION SEVEN

109U.S. BORDER PATROL – SD SECTOR MOUNTED PATROL
110U.S. BORDER PATROL – SD SECTOR HONOR GUARD TEAM
111U.S. BORDER PATROL – SD SECTOR ALL TERRAIN VEHICLE UNIT
112SOROPTIMIST INTERNATIONAL OF CORONADO
113CREATIVE DANCERS 78
114S HARRIS COMMUNICATIONS
115CORONADO LITTLE LEAGUE
116MISS WEST COAST PAGEANT & US NATIONAL PAGEANT
117IRISH CONGRESS OF SOURTHERN CALIFORNIA, INC
118THE CAMERON HIGHLANDERS PIPE BAND
119UKRAINIAN REFUGEE IN SAN DIEGO
120OPTIMIST CLUB OF CORONADO
121MISS VIETNAM SAN DIEGO
122CALIFORNIA BEACH VOLLEYBALL ASSOCIATION
123MS SENIOR CALIFORNIA
124ARCHITECTUAL SALVAGE SAN DIEGO
125CORONADO YOUTH SOCCER INC.

 

Parade line up subject to change. Courtesy of Coronado Fourth of July.

Visit our dedicated 4th of July page for a timeline of the festivities and celebrations.

Coronado 4th of July Schedule

 



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Originally from upstate New York, Dani Schwartz has lived in Coronado since 1996. She is happy to call Coronado home and to have raised her children here. In her free time she enjoys reading, exercising, trying new restaurants, and just walking her dog around the "island." Have news to share? Send tips or story ideas to: [email protected]

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