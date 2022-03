Coronado Sports Calendar – Mar. 7 – Mar. 12, 2022

This week’s sports schedule for the Coronado High School Islanders and Coronado Middle School Tritons.

Go Nado!

Coronado School Sports

Mar. 7 – 12, 2022

DAY DATE TEAM OPPONENT SITE GAME Mon 7-Mar Var Tennis Bonita Vista Coronado 3:30 Golf Canyon Crest Coronado 3:30 Var Sand Volleyball Mar Vista Center Beach 4:00 JV Baseball Valhalla Coronado 3:00 Var Baseball Valhalla Valhalla 3:00 Girls Var Lacrosse Rancho Bernardo Coronado 7:00 Boys JV Lacrosse Grossmont Grossmont 5:00 Boys Var Lacrosse Grossmont Grossmont 7:00 Tue 8-Mar Var Tennis La Jolla Coronado 4:00 Frosh Baseball Patrick Henry Coronado 3:30` Golf Morse Coronado 3:30 JV Volleyball Cathedral Coronado 4:30 Var Volleyball Cathedral Coronado 6:15 MS Basketball LJCD LJCD 3:00 Wed 9-Mar Var Softball OLP Hickman Field 3:30 Golf La Jolla Torrey Pines 3:30 JV Golf Pt. Loma Balboa 3:00 Sand Volleyball Cathedral Cathedral 4;00 JV Baseball Montgomery Montgomery 3:00 Var Baseball Montgomery Coronado 3:00 Boys Var Lacrosse Poway Coronado 7:00 Thur 10-Mar JV Tennis Cathedral Coronado 4:00 Var Tennis Cathedral Cathedral 4:00 JV Softball Ramona Coronado 3:30 Swim University City BBMAC 3:30 JV Sand Volleyball Clairemont Coronado 3:30 JV Volleyball Saints Coronado 4:30 Var Volleyball Saints Coronado 6:00 Girls Var Lacrosse Hockaday Coronado 7:00 Fri 11-Mar JV Baseball Otay Ranch Coronado 3:00 Var Baseball Otay Ranch Otay Ranch 3:00 Var V-ball Tourney TBA TBA Spec Ed Sat 12-Mar Frosh Baseball Cathedral Cathedral 2:30 Boys Var Lacrosse Torrey Pines Coronado 7:00

* NOTE: Schedule subject to change.