2023 Coronado 4th of July Parade Line Up

On what’s arguably the most festive day on the island, Coronado’s Independence Day celebration is not to be missed. The two hour Coronado 4th of July parade will enthrall and entertain the young, old, and everyone in between. Beginning at 10 am, over 100 parade entrants will march, walk, and drive down Orange Avenue from 1st Street to Churchill Place. We’ll see you on Orange Ave!

2023 Parade Line Up

DIV NUM ORGANIZATION LOCATION SH 1 CORONADO POLICE DEPT CORONADO SH 2 ESCONDIDO MOUNTED POSSE ESCONDIDO SH 3 ESCONDIDO MOUNTED POSSE ESCONDIDO SH 4 GRAND MARSHAL – VADM ROY KITCHENER SAN DIEGO SH 5 MAJESTIC ACRES RAMONA SH 6 U.S. REPRESENTATIVE – SCOTT PETERS 52ND DISTRICT SH 7 COUNTY SUPERVISOR – TERRA LAWSON-REMER SAN DIEGO COUNTY SH 8 ASSESSOR/RECORDER/COUNTY CLERK – JORDAN Z. MARKS SAN DIEGO COUNTY SH 8.5 SAN DIEGO COUNTY SHERIFF’S DEPARTMENT – KELLY A. MARTINEZ SAN DIEGO SH 9 CORONADO MAYOR AND CITY COUNCIL CORONADO SH 10 CORONADO FIRE DEPT CORONADO 1 11 LAKESIDE OPTIMIST CLUB/BULLS ONLY RODEO LAKESIDE 1 12 CORONADO ROTARY CLUB CORONADO 1 13 KNIGHTS OF THE WEST COAST SAN DIEGO 1 14 MARINE CORPS RECRUIT DEPOT COLOR GUARD M.C.R.D. 1 15 MARINE CORPS BAND SAN DIEGO M.C.R.D. 1 16 CORONADO DETACHMENT OF THE MARINE CORPS LEAGUE CORONADO 1 17 MARINE CORPS LEAGUE, “BULLDOG” DETACHMENT 835 SAN DIEGO 1 18 MARINE CORPS LEAGUE “COL MITCHELL PAIGE” DET 1207 SAN DIEGO 1 19 CORONADO CHAMBER OF COMMERCE CORONADO 1 20 CLASSIC THUNDERBIRDS OF SAN DIEGO SAN DIEGO COUNTY 1 21 CORONADO UKELELE BAND CORONADO 1 22 CORONADO DEMOCRATIC CLUB CORONADO 1 23 SAN DIEGO ALL-STAR CLOWN CLUB SAN DIEGO 1 24 SAN DIEGO HARBOR POLICE FOUNDATION SAN DIEGO 1 25 BRIDGE AND BAY GARDEN CLUB CORONADO 2 26 POWAY & ROMONA RODEO QUEENS POWAY & RAMONA 2 27 ADVERTISE ANYWHERE, INC SAN DIEGO 2 28 MODEL T FORD CLUB OF SAN DIEGO SAN DIEGO 2 29 CANINE COMPANIONS SAN DIEGO COUNTY 2 30 CHULA VISTA HS – SPARTAN LEGION & COLOR GUARD CHULA VISTA 2 31 USS MIDWAY MUSEUM SAN DIEGO 2 32 HONOR FLIGHT SAN DIEGO SAN DIEGO 2 33 FORCE-CON 2023 SAN DIEGO 2 34 SAN DIEGO GULLS HOCKEY CLUB SAN DIEGO 2 35 THE COLONY – SAN DIEGO GULLS BOOSTER CLUB SAN DIEGO 2 36 CALIFORNIA TOM CRUISE SAN DIEGO 2 37 WONDERBUS ENTERTAINMENT SAN DIEGO 2 38 ANTIQUE AUTO CLUB OF AMERICA SAN DIEGO 2 39 UNITED THROUGH READING SAN DIEGO 2 40 CREATIVE DANCERS 78 SAN DIEGO 2 41 EDCO SAN DIEGO 3 42 TEMECULA CARRIAGE COMPANY TEMECULA 3 43 82ND ALL AIRBORNE ASSOC. SAN DIEGO 3 44 FLAVOR COMPANY DANCE ENTERTAINMENT SAN DIEGO 3 45 MUSTANG CLUB OF SAN DIEGO SAN DIEGO 3 46 NAVAL BASE CORONADO: COLOR GUARD NAVAL BASE CORONADO 3 47 NAVY BAND SOUTHWEST SAN DIEGO 3 48 U.S. NAVY LEAGUE, CORONADO COUNCIL NAVAL BASE CORONADO 3 49 U.S. NAVY BEACHMASTER UNIT ONE NAVAL AMPHIBIOUS BASE 3 50 PAWS OF CORONADO CORONADO 3 51 BRASS ANIMALS MILL VALLEY 3 52 SHARP CORONADO HOSPITAL AUXILLARY CORONADO 3 53 FABLES AND FRIENDS EQUESTRIAN CLUB ALPINE 3 54 THE DISTINGUISHED FLYING CROSS SOCIETY SAN DIEGO 3 55 PRC COMPOSITES, LLC SAN DIEGO COUNTY 3 56 LAMB’S PLAYERS THEATRE CORONADO 4 57 U.S. BORDER PATROL – SAN DIEGO SECTOR MOUNTED PATROL CHULA VISTA 4 58 AL BAHR BANNER CARRIERS AND COLOR GUARD SAN DIEGO 4 59 AL BAHR ILLUSTRIOUS POTENTATE SAN DIEGO 4 60 AL BAHR ANTIQUE CAR CLUB SAN DIEGO 4 61 AL BAHR CLOWNS UNIT SAN DIEGO 4 62 AL BAHR GENIE AND THE DIRECTOR’S STAFF SAN DIEGO 4 63 AL BAHR PEACE OFFICERS CLUB SAN DIEGO 4 64 AL BAHR ISLANDERS SHRINE CLUB SAN DIEGO 4 65 AL BAHR TIN LIZZIE PARADE UNIT SAN DIEGO 4 66 AL BAHR SAMARITAN DRIVERS CLUB SAN DIEGO 5 67 VICTORIAN ROSES LADIES RIDING SOCIETY SAN DIEGO COUNTY 5 68 OPTIMIST CLUB OF CORONADO CORONADO 5 69 SAN DIEGO MG CLUB SAN DIEGO 5 70 STATESIDE ISLANDER CREW SAN DIEGO 5 71 KMAC FOUNDATION CORONADO 5 72 MS SENIOR CALIFORNIA SAN DIEGO 5 73 SAN DIEGO KNIGHTS OF COLUMBUS SAN DIEGO 5 74 CORONADO COUNCIL OF THE KNIGHTS OF COLUMBUS CORONADO 5 75 THE CAMERON HIGHLANDERS PIPE BAND SAN DIEGO 5 76 CORONADO LITTLE LEAGUE CORONADO 5 77 SAN DIEGO STAR WARS SOCIETY SAN DIEGO 5 78 SOROPTIMIST INTERNATIONAL OF CORONADO CORONADO 5 79 THE HOLE IN THE WALL GANG SAN DIEGO COUNTY 5 80 THE SCIENCE FICTION COALITION SAN DIEGO 5 81 FRIENDLY SONS OF ST. PATRICK SAN DIEGO 5 82 IRISH CONGRESS OF SOURTHERN CALIFORNIA, INC SAN DIEGO 6 83 CARLYNNE ALLBEE LA MESA 6 84 KATHY MILES SAN DIEGO 6 85 CORONADO HISTORICAL ASSOCIATION CORONADO 6 86 SONS OF UNION VETERANS OF THE CIVIL WAR SAN DIEGO COUNTY 6 87 CLASSIC CHEVYS OF SAN DIEGO SAN DIEGO COUNTY 6 88 UKRAINIAN REFUGEE FAMILIES SAN DIEGO 6 89 THE SAN DIEGO CLOWN CONSPIRACY SAN DIEGO 6 90 GENERAL HENRY D. STYER VFW POST 2442 CORONADO 6 91 VFW AUXILIARY DISTRICT 1 OF SAN DIEGO COUNTY SAN DIEGO COUNTY 6 92 CORONADO YOUTH SOCCER LEAGUE CORONADO 6 93 THE SWEETHEARTS OF SWING CORONADO 6 94 KINGDOM OF TERRE NEUVE SAN DIEGO 6 95 MISS VIETNAM SAN DIEGO SAN DIEGO 6 96 OLD SALT COFFEE COMPANY CORONADO 6 97 CHABAD OF CORONADO CORONADO 7 98 SCRIPPS MIRAMAR SADDLEBREDS SAN DIEGO 7 99 GRAHAM MEMORIAL CHURCH AWANA CLUB CORONADO 7 100 CORONADO VETERINARY HOSPITAL COROANDO 7 101 J.S. THE RAG MAN BAND CORONADO 7 102 SONS OF THE AMERICAN REVOLUTION, SAN DIEGO CHAPTER SAN DIEGO 7 103 MISS WORLD CLASS MISS USA CALIFORNIA 7 104 GARAGE COLLECTIVE SAN DIEGO COUNTY 7 105 SAN DIEGO VETERANS CENTER SAN DIEGO COUNTY 7 109 REPUBLICAN WOMEN OF CALIFORNIA – CORONADO CROWN CITY CORONADO 7 110 REPUBLICAN WOMEN OF CALIFORNIA – SAN DIEGO COUNTY SAN DIEGO 7 111 HOUSE OF SCOTLAND PIPE BAND SAN DIEGO 7 112 SAN DIEGO POLICE MUSEUM SAN DIEGO 7 113 FIT4MOM CORONADO 7 114 REVOLUTION SNOWSPORTS INC SAN DIEGO 7 115 PUBLIC SERVICES, CITY OF CORONADO CORONADO

Coronado 4th of July Schedule